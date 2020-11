Cristiano Ronaldo è un catalizzatore di attenzioni senza eguali. Non è quindi inusuale che la sua immagine venga utilizzata in ambito commerciale. Per esempio, nel 2019, la The Fasta si occupò di vendere i biglietti dell'amichevole estiva tra la Juventus e la selezione della K-League spingendo sul fatto che gli spettatori avrebbero potuto assistere dal vivo alle prodezze del campione portoghese. La Juventus di Sarri, però, non schierò CR7 in campo a causa di un affaticamento muscolare e i tifosi coreani decisero di denunciare alle autorità la situazione. La giustizia sudcoreana, quindi, ha deciso di condannare i promotori del match al risarcimento dei biglietti acquistati dai fan.