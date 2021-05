1









La Juventus è sempre a caccia di talenti. Ha storicamente cresciuto uno dei vivai più prolifici in Italia, specialmente dalla nascita della squadra Under 23. Per questo gli scout bianconeri sono sempre alla ricerca di gioiellini da soffiare alla concorrenza ed i report recenti avrebbero fatto emergere il nome di Fabio Blanco, esterno offensivo del Valencia. Stando a quanto riporta Radio Esport, il 17enne spagnolo sarebbe anche nel mirino dell’Eintracht Francoforte.