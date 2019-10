Erling Haaland, attaccante del Salisburgo,, è seguito da diverse squadre in giro per l'Europa. Il classe 2000, grande protagonista in Champions con la maglia del Salisburgo contro il Genk, contro cui ha realizzato una tripletta, piace a Real Madrid, Barcellona, Napoli e Juventus ma, secondo quanto riporta la stampa inglese, al momento in pole ci sarebbe il Manchester United. L'attaccante è infatti un'esplicita richiesta del tecnico Solskjaer