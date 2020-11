Manuel Locatelli non piace soltanto alla Juventus in Serie A. Il centrocampista del Sassuolo e cresciuto nel Milan è un obiettivo di mercato anche della Roma che sta programmando a gennaio la cessione di Diawara. Lo riporta Leggo, che sottolinea come i bianconeri stiano molto attenti a tutto ciò che succede attorno al centrocampista cresciuto al Milan. Dunque, una concorrente in più per Paratici. Che dovrà far presto: dopo una stagione così, e con l'Europeo certamente da protagonista, Locatelli sarà il pezzo pregiato del mercato estivo. E la Juve non può lasciarselo scappare.