Anche la Juventus su Gabriel Jesus. Sono in tante le squadre che vorrebbero strappare al City il centravanti brasiliano, tra cui i bianconeri, ma anche ​Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Un quartetto di corteggiatrici che farebbero arrossire chiunque, ma non Gabriel Jesus: sebbene non siano ancora chiare le sorti del Manchester City con la sentenza Uefa - si attendono i diversi gradi di giudizio - il brasiliano dovrebbe restare alla corte di Guardiola, secondo la stampa inglese. Così, il mercato resterebbe fermo, a meno che nessuna delle quattro sopracitate faccia un'offerta irrinunciabile.