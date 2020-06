Cengiz Under animerà il mercato della Serie A. Il giocatore è apprezzato anche all’estero, soprattutto in Premier League, ma in Italia c’è una squadra che sta pensando al turco della Roma. Come riporta Sky Sport, il Napoli lo avrebbe inserito nella lista degli obiettivi tra gli attaccanti esterni, dominata da Boga, primo nome per il ds Giuntoli. Nel mercato invernale il giallorosso fu inserito in uno scambio con Suso del Milan, bloccato poi per volontà dello stesso club capitolino. Napoli ma non solo, perché Under è stato accostato anche alla Juventus, anche se nel suo ruolo c’è molto abbondanza, tra Bernardeschi, Douglas Costa e il nuovo acquisto Kulusevski.