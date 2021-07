Il Sassuolo è ostinato nel chiedere 40 milioni cash, mentre la Juve è pronta ad avanzare le sue proposte accattivanti per prenderlo. Sfidando la concorrenza dall'estero. Per il momento è escluso il rischio di un’asta che in automatico depotenzierebbe maledettamente la candidatura bianconera. Come scrive Tuttosport: "Il fine settimana dovrebbe passare liscio, privo di accelerate sul fronte juventino e non solo. Alla Continassa sanno bene di aver fatto tutti i passi giusti per aprire una trattativa già ampiamente nel vivo.". Le posizioni non cambiano, per ora. Ma occhio all'Arsenal, concorrente seria.