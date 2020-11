La Juventus sonda da tempo il mercato dei parametri zero, che in passato ha fatto le fortune del club. Che spera di riproporre, partendo da David Alaba, le cui situazione al Bayern Monaco è sotto la lente di ingrandimento degli uomini mercato della Juventus. L’austriaco e i bavaresi sono lontani dal rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate, la trattativa sembra essere definitivamente naufragata attirando le attenzioni dei top club europei. Stando a quanto riporta Tuttosport, però, non c’è solo la Juve sulle tracce del classe ’92, ma anche Real Madrid e Manchester City.