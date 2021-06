La Juventus è sempre alla ricerca dei migliori giocatori italiani, anche solo per monitorarli e prenderli in considerazione come possibili opportunità di mercato per rinforzare il proprio organico. E tra i ruoli particolarmente delicati nella Juve degli ultimi anni ci sono quelli legati alle corsie laterali. Uno degli Azzurri di riferimento in tal senso è Alessandro Florenzi, l'ex capitano della Roma appena rientrato dal prestito al Paris Saint-Germain ma in uscita. Secondo La Nazione per Florenzi c'è l'interesse bianconero ma anche quello di Milan e Inter.