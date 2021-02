Impegno di campionato contro il Napoli da preparare al meglio, come quello di Champions League contro il Porto. Ma la Juventus resta sempre attiva anche in sede di mercato. Stando a quanto riporta Kicker.de, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Florian Neuhaus, protagonista in questa stagione del Borussia Monchengladbach. I bianconeri – si legge – sono pronti a sfidare una folta concorrenza per il classe 1997, composta da Inter, Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City.