Quella che si è appena conclusa è stata una sessione diparticolarmente intensa per la. Il club bianconero ha acquistato cinque giocatori a titolo definitivo (, quest'ultimo poi girato temporaneamente al Bologna) e ingaggiato in prestito, oltre a rinnovare la permanenza di Kean come da accordi con l'Everton.Quattro invece le cessioni (Vrioni al New England Revolution, Mandragora alla Fiorentina, Demiral all'Atalanta eal Bayern Monaco), alle quali si aggiungono le uscite degli svincolati, nonché quella di, con il quale si è provveduto alla risoluzione consensuale del contratto; ai saluti anche, tornato all'Atletico Madrid. Partiti per altre destinazioni, sempre in prestito, anche, a cui va unito anche Kulusevski che aveva già salutato a gennaio.Da citare, infine, le operazioni "minori", tali in quanto non hanno effetto sul bilancio perché relative a giocatori già in prestito nella scorsa stagione o a nuovi acquisti subito ceduti a titolo temporaneo: Dragusin, Pjaca, Frabotta e Cambiaso.La risposta arriva da Calcio e Finanza, che per la propria analisi ha utilizzato "i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione".