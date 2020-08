Come riporta Calciomercato.com, si è concluso il vertice societario della Juventus alla Continassa, fissato in seguito alla scelta di esonerare Maurizio Sarri. Un summit fondamentale per il futuro della prossima stagione bianconera, a cui hanno partecipato il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, il CFO Fabio Paratici (su cui la Juve stessa ha smentito la possibilità di un addio) e Federico Cherubini, che poco fa hanno lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni.