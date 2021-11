. Li ha concessi Massimilianoai pochi giocatori dellarimasti alladurante la sosta, in attesa che rientrino alla base tutti i bianconeri in giro per il mondo. La buona notizia è che, almeno in questo caso, non ci sarà il problema del ritorno tardivo dei: le ultime partite di qualificazione ai Mondiali per Uruguay (Bentancur), Colombia (Cuadrado), Argentina (Dybala e Soulè) e Brasile (Danilo e Alex Sandro) si disputeranno infatti nella notte tra martedì e mercoledì, consentendo agli juventini di tornare a Torino con un buon anticipo per il big match di sabato contro la