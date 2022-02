Emergenza totale. La Juve torna da Empoli con un nuovo infortunato: alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Denis Zakaria. Il giocatore svizzero, tornato titolare nella gara di ieri, prima dell'intervallo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, facendo spazio a Locatelli. Si tratta di un problema all'adduttore, solo oggi sapremo l'entità dell'infortunio. EMERGENZA IN MEZZO - Non ci sarà certamente con la Fiorentina, nell'andata della semifinale di Coppa Italia: il timore però va oltre e parla di stiramento. Sarebbero venti giorni di assenza, ritorno datato soltanto ad aprile, dopo la sosta e gli impegni per le nazionali. Zakaria è il nono giocatore al momento infortunato per Allegri, soprattutto in mezzo la situazione si è fatta parecchio critica: a un reparto già povero, "Zak" - come lo chiama Allegri - va ad aggiungersi al pesante problema di McKennie. E adesso? Ce ne sono tre a disposizione, per tre posti disponibili. Locatelli, Arthur, Rabiot saranno gli alfieri di Allegri, con Miretti pronto a subentrare in seconda battuta o magari da rispolverare l'idea Danilo (o Cuadrado, abbassato da mezzala). Allegri? Ci ha riso su: "Sono preoccupato perché abbiamo solo otto lettini in infermeria e abbiamo dovuto aggiungere il nono...Abbiamo avuto tanti infortuni traumatici, ora dobbiamo passare indenni la partita di mercoledì".