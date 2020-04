I numeri non mentono e, infatti, in casa Juventus lo sanno bene. Tra gli ultimi rinnovi completati dai bianconeri, c'è stato anche quello di Wojciech Szczesny, ormai il titolare fisso tra i pali dello Stadium da due stagioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dati della sua annata sono da incorniciare: dall’inizio della stagione (agosto scorso in avanti), è il secondo in Europa per percentuale di parate. Ha preso il 79,8% dei tiri che gli sono arrivati. Su 25,29 Expected Goals contro, Wojciech ne ha incassati solo 17 e ne ha evitati ben 8,29.