I problemi fisici diAlmeno nell'ultima settimana, dove traad esclusione degli ultimi 20 minuti contro i nerazzurri. Un tour de force che Allegri avrebbe volentieri evitato considerando cheper evitare ricadute come ha avuto in passato. Con anche Kean fuori però non c'erano alternativeanche se al momento non è da escludere un altro forfait, anzi. Un'assenza che comunque pesa, non perché Milik non sia all'altezza visto il grande inizio di stagioneATTACCO "LEGGERO" - Perché se è vero che la Juve ha mostrato ottimi progressi nelle partite con Psg ed Inter,Il polacco, abituato a venire incontro per assorbire i compiti del regista offensivo(soprattutto fisici come Sergio Ramos, Skriniar, De Vrij ecc),Non è un caso che le cose migliori il polacco le abbia fatte vedere giocando insieme ad un altro attaccante, magari più propenso a fare la lotta contro gli avversari, proprio come Vlahovic.che già nel finale della passata stagione lo avevano tormentato.