Così Maurizio Sarri ha chiuso la sua avventura alla Juventus, così ha chiuso con quel mondo, non proprio benissimo. Anzi. Una frase che lo spogliatoio bianconero non ha preso bene, tanto che, spiega Tuttosport, la sfida di sabato pomeriggio per tutti non rappresenta una semplice rivincita ma c’è qualcosa di più...La sfida ad Allegri è solo uno dei punti da affrontare, ma meno forte in questo caso della sfida aperta con l'ex tecnico.Già dopo un paio di mesi, insomma, si era rotto qualcosa fra lui e la squadra, che pure all’inizio lo aveva accolto con disponibilità. Il suo estremismo concettuale e il suo carattere spinoso si sono scontrati con un ambiente fatto di professionisti, di qualche ego ingombrante e di personalità forti. Sarri e la Juve non si sono mai capiti, "e il suo modo di fare e di esprimersi facevano alzare più di un sopracciglio in sede, anche perché la sua non-juventinità era evidente e, qua e là, aveva creato forti imbarazzi", scrive Tuttosport.e i rapporti con i singoli problematici. A partire da Ronaldo e arrivando agli altri. Ci hanno provato, non è finita bene e ora gli «Inallenabili» vogliono rispondere sul campo.