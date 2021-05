Cristiano, attraverso Jorge Mendes, ha fatto sapere di non essere ancora pronto a tornare allo Sporting Lisbona. Cerca una squadra più importante e lo United per certi aspetti sarebbe perfetto. Lo stipendio da 31 milioni netti a stagione pesa. Ronaldo dovrebbe accettare di guadagnare di meno, magari una cifra intorno ai 20 milioni per due stagioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Juve e United invece possono accordarsi per una doppia operazione, con un giocatore che farebbe il percorso inverso, verso Torino (Van de Beek? un giovane?). Tutto prematuro.