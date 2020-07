La Juventus ci tiene a mandare spunti propositivi per caricare l'ambiente, anche attraverso i canali social, nuovo veicolo preferito per orientare umori e messaggi. Ed ecco che stamattina il club bianconero ha pubblicato una foto che ritrae Cristiano Ronaldo intento in uno scatto in allenamento, accompagnandola con la scritta "Di corsa verso Juve-Lazio" e le emoji della fiamma e dell'omino che corre. Ecco, Ronaldo e la sua corsa sono l'emblema di quello che gli uomini di Sarri sono chiamati a fare da qui a fine stagione: non fermarsi e proseguire la marcia ai ritmi giusti, anche perché dopo il campionato c'è la Champions...