In estate potrebbe esserci una rivoluzione a 360° in casa Juventus. C'è chi parla addirittura di un addio di Buffon e del ritiro di Chiellini, ma molto dipende dal piazzamento in campo - attualmente la squadra di Pirlo è a -10 dall'Inter capolista e deve lottare per un posto in Champions - e soprattutto dal futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere uno scenario nel quale insieme al portoghese potrebbe partire anche Paulo Dybala. Al momento il futuro di entrambi è ancora in bilico, tutti e due hanno il contratto in scadenza nel 2022 e sono i due casi principali da risolvere.