Aaron Ramsey fuori, Adrien Rabiot fuori (ma sta rientrando), Arthur fuori ancora per un mese almeno. Gli infortuni quest'estate stanno falcidiando il centrocam​po della Juventus. La noia muscolare del gallese costringe ora Max Allegri a una scelta obbligata contro l​'Em​​poli: in cabina di regia ci andrà Manuel Locatelli, assistito da Rodrigo Bentancur e/o​ il guarito Rabiot pronti a dare il meglio di sé da mezzali... e con un ​punto interrogativo attorno a Weston McKennie, data la ​possibilità ​pendente su di lui di un sacrificio di mercato. Il tutto mentre i giovani Fagioli e Ranocchia sono in trattativa per andare via in prestito.

L'ennesimo forfait muscolare di Ramsey porterà dunque l'allenatore della Juve a lanciare il nuovo acquisto Locatelli nel ruolo ​per cui è stato preso, senza minutaggi inizialmente ridotti e inserimenti graduali.