Un contratto in scadenza tra due anni, un peso 'economico' molto importante e... un mercato che stenta a decollare. La situazione relativa adnon è mai apparsa così complicata. Come avevamo anticipato su IlBianconero.com , il desiderio del giocatore resta quello di tornare in Inghilterra, e magari proprio con la maglia. Come racconta Calciomercato.com, però, al momento a sondare il terreno sono stati solo West Ham e Crystal Palace. In entrambi i sondaggi è emerso il problema ingaggio: il gallese guadagna infatti 7 milioni netti all'anno.La Juve, nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi, deve capire come muoversi per Ramsey. L'idea è quella di una cessione, ma per partire Ramsey deve accettare di spalmare i 14 milioni di euro.