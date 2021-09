Una rivoluzione accelerata. Perché qualcosa dovrà pur cambiare dopo l'inizio molto difficile con cui la Juve ha approcciato questo campionato di Serie A.Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento Allegri valuta una Juventus a quattro in difesa: proprio i centrali non mancano, da. Mancano gli esterni, semmai: Cuadrado, Danilo e Alex Sandro sono a rischio per la trasferta (i due brasiliani con assenza di fatto certa). Per questo Allegri potrebbe optare per un 3-5-2 più solido e che favorisca l'attacco leggero. De Ligt, Bonucci e Chiellini possono coesistere;sulla fascia sono opzioni credibili. E in mezzo? McKennie è tornato e può giocare, Locatelli sarà il regista e Rabiot sul centro-sinistra. Davanti, in attesa di capire le condizioni di Chiesa, Morata e Kulusevski ci sono. E in grande spolvero c'è anche Moise Kean.