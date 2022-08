. I medici, professor Sonnery Cotet in testa, glielo avevano consigliato, il “paramedico” no. O meglio il suo fisioterapista personale, da molti definito un guru, quello con l’ultima parola sul fisico del giocatore. Il duo Pogba-fisioterapista ha inanellato, negli ultimi anni, una serie di insuccessi rilevanti: il giocatore ha giocato poco e probabilmente ciò dipende dalle scelte conservative fisioterapiche che però non arrivano là dove arriva la chirurgia.Non abbiamo motivo di dubitarne. Le visite mediche servono a questo e la deontologia professionale sia dell’atleta, sia del suo entourage (non parliamo del procuratore) dovrebbero garantire una piena conoscenza dello stato di salute dell’atleta. Evidentemente, a Torino, hanno rischiato ed è andata male prima, con l’infortunio e dopo con le scelte, perché alla fine non si può obbligare un calciatore a scegliere il consiglio dei medici.. Così si deve correre ai ripari prima di cominciare, visto che dinon ci fida, ripetendo forse l’errore già fatto cona cui si è preferito un, riuscito nell’impresa di scendere un gradino sotto la mediocrità mostrata negli ultimi anni. Era urgente intervenire su quella fascia e in quel ruolo, ma, per suturare il buco ormai evidente. Il centrocampista francese, infatti, grazie al pasticcio attesa, incertezza, rifiuto non potrà assicurare molte presenze.Così, inutile nasconderlo, si arriva addirittura ad aver bisogno di un giocatore che non gode di gran fama come. Sempre che l’acquisto vada in porto. Sognarecosta poco, trattare con Lotito molto di più. Con i piedi per terra, i menischi rotti e le spalle lussate (), le aspettative, dunque, si abbassano.