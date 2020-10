Andrea Pirlo ha sempre giustificato la panchina di Rodrigo Bentancur spiegando come fosse in riardo di condizione, perché avendone giocate troppe l’anno scorso si è presentato al ritiro estivo un po’ acciaccato. Ma La Gazzetta dello Sport fa notare questa assenza un po’ misteriosa al di là delle dichiarazioni di rito. Il centrocampista uruguaiano era titolarissimo l’anno scorso con Sarri, quest’anno è partito in panchina due volte su due. Non appena tornerà al cento per cento della forma fisica, il Maestro si aspetta una reazione da un giocatore del suo talento.