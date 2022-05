Come racconta La Gazzetta dello Sport, il confronto numerico racconta che Pirlo a questo punto della stagione aveva 3 punti in più, più gol fatti (67 reti contro 52) e una rete subita in più, però aveva anche Cristiano Ronaldo, mentre Max ha avuto Vlahovic solo a gennaio. Per il quotidiano, "La Juve di Allegri ha fatto un salto nel girone di ritorno, infilando insieme al Milan più punti di tutti (32), e poi ci sono quei 12 punti conquistati da situazioni di svantaggio a testimoniare che Madama ha ritrovato lo spirito bianconero".