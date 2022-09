In uno dei suoi primi interventi ufficiali in maglia bianconera, Leandroha detto di aver desiderato laper tanto tempo e di averla scelta perché l'ha sempre considerata "la squadra dei sogni". Dopo un'estate di attesa (anche da parte dei tifosi), alla fine l'argentino è riuscito a unirsi in matrimonio con la Signora, niente però che possa far preoccupare, che del centrocampista argentino è la. Ai più attenti non sarà sfuggito che nella serata di mercoledì 31 agosto, mentre i bianconeri si preparavano per affrontare lo Spezia all'Allianz Stadium, Paredes non è atterrato da solo all'aeroporto di Caselle: con lui c'era anche la moglie, Camila Galante appunto, la giovane donna che ha sposato nel dicembre 2017 dopo un lungo fidanzamento. Insieme a lei Leandro ha già avuto, prossimi a compiere rispettivamente 9 e 6 anni, ma soprattutto ha condiviso tanti capitoli di vita umana e professionale, che dall'Argentina lo hanno portato in Italia, poi in Francia, in Russia e adesso di nuovo nel Bel Paese, nella Torino bianconera.