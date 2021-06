La Gazzetta dello Sport ha analizzato i possibili moduli della prossima Juventus di Allegri, con o senza Ronaldo: “Per questo è lecito pensare che nemmeno stavolta scatteranno automatismi: se da un lato un 4-2-3-1 potrebbe far pensare che quell’1 vestirebbe meglio un Morata o un centravanti tradizionale rispetto a Ronaldo, con Chiesa-Dybala-Kulusevski a sostegno, mentre il duo davanti alla difesa sarebbe tutto da inventare (Locatelli and friend), un 4-3-3 consentirebbe a Ronaldo di partire largo sulla sinistra, la sua posizione preferita, con Morata e Dybala a completare il tridente (oppure Chiesa largo a destra e l’argentino dietro, di raccordo fra centrocampo e attacco), mentre un 3-4-3 consentirebbe di non perdere la spinta sulle fasce, pepita d'oro della Juve targata Pirlo. E di pescare nel folto gruppo di giocatori che Allegri vede mezzali, da Bentancur, ad Arthur a Rabiot. Per restare ai presenti, perché il mercato non potrà non portare in casa Juve un centrocampista, prima richiesta dell’Allegri.2”.