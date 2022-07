Dirsi ciao, ma non esattamente addio. Tra la Juventus e Alvaro Morata non corre lo stesso scenario che vedeva e vede ancora oggi protagonisti Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Per questi ultimi, oggi è solo il primo di una lunga esperienza senza Juve. Per Alvaro no, la Juventus sta ancora provando a prenderlo: ora i bianconeri attendono di vedere come si svilupperanno le prossime settimane, se dovessero poi riproporsi condizioni favorevoli potrebbe anche tornare all'attacco.



LA SITUAZIONE - Per ora, Morata torna all'Atletico. Come racconta il Corriere dello Sport, per gli spagnoli - in assenza di alternative dal mercato - dovrebbe colmare almeno momentaneamente il vuoto lasciato da Luis Suarez. I Colchoneros nelle scorse settimane hanno rifiutato tre ipotesi presentate dalla Juve. E cioè: l'offerta da 15 milioni, la proposta di un nuovo prestito con opzione di riscatto dopo rinnovo tattico di Morata. L'ultimo no è arrivato davanti a contropartite tecniche: sul piatto i vari Rugani e Kean, ma anche Rabiot e Zakaria. Staremo a vedere come evolverà.