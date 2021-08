"Nello scorso campionato di Serie A, Manuel Locatelli è stato il primo giocatore per palloni giocati (3304), passaggi effettuati (2749) e il primo centrocampista per contrasti (81). Ragnatela."Una sequela di dati OPTA che ben spiegano perché la Juventus si è impegnata così tanto per portare a Torino Manuel Locatelli dal Sassuolo. Si tratta del metronomo che Max Allegri ha chiesto con assoluta convinzione, per sgravare Bentancur e Rabiot dagli ingrati compiti di regia a cui erano sottoposti nella scorsa stagione. Un giocatore ben visto anche in Nazionale.