La Juventus stasera affronta lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium con una prospettiva molto concreta di passaggio aritmetico del turno. Alla squadra di Allegri, infatti, sarà sufficiente non perdere,per accedere aritmeticamente agli ottavi di finale. In tal caso, infatti, si manterrebbe a +6 sullo stesso Zenit, ma con gli scontri diretti a favore grazie alla vittoria per 1-0 in Russia. Dopodiché, sarà duello col Chelsea per il primo posto del girone. Ma per la Juve questa gara vuol dire molto di più che un semplicemente ottenimento della qualificazione certa.