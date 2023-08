Buone notizie dalla Continassa, dove questa mattina laè scesa in campo per un allenamento congiunto con l', l'ultimo prima di iniziare a fare sul serio con l'esordio in campionato previsto domenica sera a Udine. Nell'undici titolare schierato da Massimiliano, infatti, si è rivisto anche Paul, al quale è stata data l'indicazione di agire alle spalle di Dusanin unche ha visto la presenza di diversi giovani (questa la formazione completa: Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Kostic; Pogba; Vlahovic).E proprio il Polpo è stato protagonista nel corso del primo tempo, segnando un gol che ha arrotondato il risultato sul 3-0 insieme alla doppietta a sorpresa di Daniele. Pur senza fare voli pindarici, sapere che Pogba è nuovamente arruolabile da parte di Allegri non può che far ben sperare, in vista di una stagione in cui tutto il mondo bianconero spera di poter contare su di lui con continuità, dopo un primo anno assolutamente da dimenticare per via dei suoi problemi fisici. Un motivo per sorridere, dunque, in attesa di altri eventuali rinforzi dal mercato...