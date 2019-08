Finalmente. Difesa messa più o meno a posto, di sicuro non abbiamo visto sbavature. La Juve, per la prima volta in questo precampionato, non ha subito una rete. Una notizia, pure se parliamo di una delle migliori difese d'Europa. Sarri, che ha visto la partita da casa sua, non presente a Trieste per smaltire definitivamente una brutta influenza, avrà sicuramente apprezzato movimenti e intesa. Quasi decennale, quella di Chiellini e Bonucci, che hanno inaugurato il duo titolare di quest'oggi. All'inizio della ripresa, ecco De Ligt e Demiral. Rugani non ha preso parte alla gara: la sua cessione è più vicina.