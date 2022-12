C'è anche Samuelall'allenamento di oggi alla, aperto anche ai media per la prima parte. Il giovane esterno dellasembra aver recuperato dall'infortunio patito prima della sosta nella sfida contro il Lecce, e si candida a un posto fisso in prima squadra (peraltro con l'ufficialità del rinnovo fino al 2027 attesa a breve). Ancora out, invece, Paule Juan, a loro volta impegnati in un programma di lavoro differenziato a causa dei rispettivi problemi fisici.