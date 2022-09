Ancora uno sforzo, nella sfida contro la Norvegia, poi tornerà a Torino, e forse con uno spirito rinnovato. È tutto un altro Dusan, infatti, quello che si è visto in questi giorni con la, anche perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, il CT Draganlo ha schierato in campo come punta di raccordo con Aleksandaral suo fianco, cosa che evidentemente ha giovato alla sua prestazione contro la Svezia. Inoltre la suagioca con due esterni offensivi a sorreggere la spinta d'attacco, altro motivo per cui il bianconero dispone di varie opzioni su cui poggiare, diversamente che nelladi Massimilianodove di fatto è spesso isolato.