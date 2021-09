La Juventus vista al Picco di La Spezia che ieri ha vinto a gran fatica 3-2 aveva una formazione un po' rimaneggiata da mister Allegri, com'è normale che sia in un contesto nel quale si gioca ogni tre giorni. E come laterali difensivi c'erano Mattia De Sciglio a sinistra e Danilo a destra. Non i primi titolari nei rispettivi ruoli. E difatti contro la Sampdoria, afferma Sky Sport,frecce sudamericane di esperienza che accompagnano la Vecchia Signora fin dalla prima gestione Allegri.