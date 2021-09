La Juventus di Andrea Pirlo non si è certo distinta per risultati memorabili raggiunti. Eppure, l'inizio di campionato l'anno sorso era stato davvero incoraggiante, con quel 3-0 all'Allianz Stadium contro la Sampdoria che aveva messo in mostra belle idee di gioco ed entusiasmo di squadra. Ricordate i marcatori di quel match inaugurale per la Juve della Serie A 2020-2021?

Nel frattempo, potete gustarvi il video pubblicato sui propri canali ufficiali dal club bianconero: