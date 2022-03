La Juventus si appresta ad affrontare la Sampdoria alle 18:00, in una partita che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali dei bianconeri, attesi poi dalla sfida contro il Villarreal in Champions e dal match casalingo contro la Salernitana. Proprio in ottica Salernitana, dovranno fare attenzione oggi Vlahovic e Morata: entrambi sono infatti diffidati e pertanto a rischio squalifica.