La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, un appuntamento importantissimo per Massimiliano Allegri. Come scrive Tuttosport infatti, è "una partita che ne vale due, anzi tre. In ordine di apparizione: tre punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League formula extra large; una vittoria che consentirebbe di gestire la successiva gara interna contro la Salernitana in modalità “distensione”. Per poter, di conseguenza, preparare con maggiore serenità la sfida di mercoledì 15 maggio, vale a dire la finale di Coppa Italia a Roma contro l’Atalanta che, per inciso, sarà l’avversaria dei giallorossi giusto tre giorni prima all’Olimpico.