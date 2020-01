Altro giro, altro allenamento alla Continassa. "Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Sarri, la Juve, oggi, è tornata in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma che chiuderà il girone di andata. Appuntamento fissato per domenica prossima alle 20:45 in casa dei giallorossi", si legge su Juventus.com. Sarri non ha potuto lavorare con due giocatori, ma verso la Roma non ne avrà a disposizione tre: Chiellini e Khedira alle prese con i rispettivi infortuni, quindi Bentancur, ancora squalificato per due giornate.