L'altro tridente. Quello dei piani B, attraverso cui passa comunque parte della crescita della Juventus. Sarri, contro la Roma di Coppa, non intende comunque fare sconti: ci mancherebbe, il risultato regna sovrano. Ma qualche esperimento ce l'ha in canna: a partire dalla versione due punto zero del tridente. Senza Dybala e senza Ramsey: con due esterni che faranno gli esterni. E basta.



RITROVARSI - Ritrovare un 4-3-3 puro e crudo è una delle necessità impellenti dell'allenatore bianconero. Con il trequartista, nelle ultime uscite, il tecnico ha notato che no, certi problemi non sono stati risolti. A partire dal più grave di tutti: la Juve riempie poco e male l'area di rigore. Higuain servirà specialmente a questo, Cristiano gli darà una mano: ma Douglas è chiamato a innescarli con continuità, dalla destra e per vie centrali.