La Juve in difficoltà contro la Roma nelle ultime sfide in Serie A. Infatti, come ricordato da Opta, i bianconeri non trovano il gol da due partite di campionato contro la Roma all'Olimpico. Non solo: i giallorossi non tengono la porta inviolata per più gare interne di fila contro i bianconeri in Serie A dalla fine degli anni '80.