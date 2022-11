Come racconta Tuttosport,, per questo finale di stasera contro la Lazio, prima del rompete le righe Mondiale, in Qatar proverà ad alzare la Coppa del Mondo con la sua Nazionale, potrebbe/dovrebbe regalare l’acuto strappa-applausi per mettere la faccia sul primo e ultimo match di questa porzione di Serie A. Allegri ne avrebbe bisogno più che mai visto che Vlahovic si è dichiarato non abile e arruolabile per il fastidio che avverte agli adduttori per via della pubalgia che è tornata a tormentarlo