La formazione della Juventus è un perenne rebus, soprattutto a centrocampo. Attualmente per la partita di domani alle 12.30 contro la Lazio ci sono due centrocampisti che vedono salire le quotazioni per una maglia da titolare: si tratta di Rodrigo Bentancur e Weston McKennie. L'uruguaiano si accinge a lasciare in panchina Arthur, mentre l'americano va a rivestire il ruolo di trequartista/esterno che Pirlo ha sdoganato nelle prime giornate con Ramsey, attualmente infortunato. Spostandoci in avanti coi reparti, Paulo Dybala va verso la panchina, con Ronaldo-Morata tandem d'attacco.