Come riporta Opta, in caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi). La sfida ai viola però sarà ostica. La Juve di Sarri non ha trovato il gol solo nella partita di andata. ​La Juventus, inoltre, ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium in tutte le competizioni (90 reti nel periodo, 2.2 di media) - solo due volte nella sua storia ha infilato una striscia più lunga in gare casalinghe: nel 1934 (68) e nel 1951 (43).