La Juventus ha raggiunto la sua 21^ Finale di Coppa Italia, almeno cinque volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Per la prima volta, come riporta il sito ufficiale del club, la Vecchia Signora ha vinto tre partite nella stessa stagione contro la Fiorentina. Inoltre, ha avuto successo in entrambe le gare valide per la semifinale della competizione senza subire gol, cosa che non succedeva dal 2017/18 (contro l'Atalanta).