Le fasce Next Gen. Così le definisce il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea come per la sfida alla Cremonese si stiano scaldando di fatto Barbieri e Iling-Junior. Uno agirà a destra, l'altro opererà a sinistra. E pure in attacco è prevista una corposa staffetta, con vista su quanto accadrà giovedì al Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia.- Per il Corriere, la Juve che affronterà la Cremonese sarà completamente inedita, decisamente diversa rispetto all'ultima vista con gli andalusi. Intanto Perin può tornare in porta, poi Gatti e Rugani possono prendere il posto di (almeno) uno tra Danilo e Alex Sandro. Posta l'indisponibilità di Bonucci, dietro Allegri potrebbe ripartire a quattro. In mezzo? Teoricamente c’è Pogba che punta a ritagliarsi una fetta più ampia di partita, così da incrementare costantemente il minutaggio.