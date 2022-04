L'Inter evoca anche bei ricordi a Dusan Vlahovic, che domenica sera per la prima volta affronterà i nerazzurri con la maglia della Juve. Il primo gol segnato in una partita casalinga dal centravanti serbo in Serie A arrivò infatti proprio contro la squadra milanese, il 15 dicembre 2019 con la Fiorentina (1-1 il risultato finale): curiosamente quella rete è anche l’unica, delle 48 segnate dal classe 2000 nel massimo campionato italiano, dal 90' minuto di gioco in poi. Riuscirà a segnare anche tra poco più di 48 ore all'Allianz Stadium?