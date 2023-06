L'asse Juve-Empoli sul mercato è da tenere in forte considerazione. Proprio in questi giorni ci sarà un incontro tra le due società per fare il punto e dialogare. Al centro della discussione, ovviamente, Fabiano Parisi, terzino sinistro ormai diventato una garanzia della squadra toscana ma non solo. Ci sono altri giocatori da una parte e dall'altra che interessano. Ad esempio, alla Continassa tengono sotto d'occhio Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003.Fazzini, che ha da poco compiuto 20 anni, è cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, dove è arrivato nel 2017. Era nella primavera che ha vinto il campionato nel 2020/2021 realizzando in finale anche due assist. L'esordio tra i grandi l'ha fatto nel gennaio del 2022 e fu un esordio con il botto visto che l'allora tecnico Andreazzoli lo lanciò in Coppa Italia contro l'Inter a. Il salto in prima squadra invece è arrivato nell'ultima stagione, sotto la guida di Zanetti.Ha faticato a trovare spazio nei primi mesi; solo 31 minuti fino ad ottobre. Poi piano piano si è guadagnato sempre più minutaggio e considerazione. In totale ha disputato oltre 800 minuti, mettendosi in mostra soprattutto nelle ultime giornate, dove è partito da titolare per tre gare consecutive, tra cui la vittoria storica proprio contro la Juventus per 4-1.Una stagione positiva per essere la prima con la prima squadra. A conferma di ciò, oltre all'interesse dei bianconeri, anche la Lazio aveva fatto dei sondaggi visto il gradimento di Sarri. Fazzini, nelle giovanili e in qualche occasione anche quest'anno, è stato utilizzato non solo come centrocampista ma anche come trequartista. Ovviamente trequartista moderno, che si inserisce e riesce a coprire più zone del campo. E' un brevilineo, non particolarmente forte fisicamente ma dotato di grande corsa. Ambidestro e bravo anche a condurre l'azione palla al piede. Con ancora ovviamente tanti margini di crescita ma già maturo da un punto di vista tattico. La Juve c'è sul giocatore, tra i tanti discorsi con l'Empoli, si parlerà anche di lui.