La distanza in classifica è netta, visti i nove punti in più della Juventus sull'Atalanta. Eppure la sfida di sabato sera potrebbe dare nuova linfa vitale alla corsa scudetto, apparentemente già chiusa anche per i betting analyst. Dopo nove vittorie consecutive in campionato e il momentaneo sorpasso sull'Inter al terzo posto, i bergamaschi si presentano allo Stadium per confermare la pressione sui "colleghi" nerazzurri e sulla Lazio, ma anche per frenare la cavalcata bianconera e le quote 888sport.it non escludono sorprese: Sarri e i suoi sono sì favoriti ma a un'offerta insolitamente sostanziosa, 2,10, contro il 3,40 di Gasperini a il 3,60 del pareggio. Nelle ultime due stagioni, in effetti, l'Atalanta ha dato più volte filo da torcere alla Juve: tra campionato e Coppa Italia i bergamaschi sono sempre andati a segno negli ultimi quattro scontri diretti, perdendo solo una volta. Gli eccezionali numeri in attacco degli ospiti spingono sul tabellone l'Over 2,5, la scommessa su almeno tre reti complessive nell'incontro: un obiettivo dato a 1,61 contro il 2,30 dell'Under. Entrambe le squadre hanno segnato la maggior parte dei loro gol nei secondi tempi (il 64% la Juve, il 60% l'Atalanta), una tendenza confermata dagli analisti, che danno a 1,80 la possibilità di almeno due reti nella seconda frazione di gioco; sul tabellone del risultato esatto a fine partita spicca tra i punteggi favoriti il 2-2, dato a 11 volte la posta.